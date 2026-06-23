Tunus ve Ürdün'den Ticaret İşbirliği - Son Dakika
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Tunus ve Ürdün'den Ticaret İşbirliği

23.06.2026 01:54
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Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ticaret ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ikili ticaretin geliştirilmesi ve yatırım alanındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nefti, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Amman'da düzenlenen 165. oturumu kapsamında Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, yılın başında Amman'da gerçekleştirdikleri toplantıda alınan kararlar doğrultusunda kaydedilen gelişmeleri değerlendirdi.

İki bakan, Tunus ile Ürdün arasındaki ticari ilişkilerde son dönemde gözlenen artıştan memnuniyet duyduklarını belirterek, ticaret hacminin daha da artırılması ve çeşitlendirilmesi yönündeki imkanları ele aldı.

Ayrıca turizm, sağlık turizmi, üniversiteler arası değişim programları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ülkesinin, ay sonunda Tunus'ta düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na Ürdünlü iş insanlarının geniş katılım göstermesine önem verdiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Arap ülkeleri ile bölgesel ve alt bölgesel oluşumlar arasındaki mevcut ortaklıklar ve bu iş birliklerinin ortak çıkarlar, karşılıklı fayda ve eşitlik ilkesi temelinde geliştirilmesine ilişkin konular da ele alındı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Ürdün, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus ve Ürdün'den Ticaret İşbirliği - Son Dakika

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