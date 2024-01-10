Tunuslu Gazeteciler Gösteri Düzenledi, Meslektaşlarının Serbest Bırakılmasını İstedi

Tunuslu gazeteciler, meslektaşları Ziyad el- Hani'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Gazeteci Hani'nin bir radyo programında Ticaret Bakanı Gülsüm bin Receb'i eleştirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanması protesto edildi.

Meslektaşları, gazetecinin bugün hakim karşısına çıkmasıyla eş zamanlı olarak başkent Tunus'taki Adalet Sarayı önünde toplandı.

Tunus Gazeteciler Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen gösteride Hani'nin salıverilmesini isteyen eylemciler, "Özgürlük, özgürlük", "Ey talimatların yargısı", "Gazetecilik suç değildir", "Biz gazeteciyiz, terörist değiliz" ve "Tunus'ta gazeteciliğe özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Sendika Başkanı Ziyad Debbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Kanunu'nun gazetecilere uygulanmasını şaşkınlıkla izlediklerini" ifade etti.

Tutuklu toplam 3 gazetecinin olduğunu ifade eden Debbar, meslektaşlarını savunmaktan geri durmayacaklarını, Hani'nin hakkını da savunacaklarını ve onun serbest bırakılması için çalışacaklarını dile getirdi.

Debbar, yargının gazetecilere yönelik uyguladığı yasalara bakıldığında mevcut durumun çok endişe verici olduğunu vurguladı.

Tunus Gazeteciler Sendikası, güvenlik güçlerinin 28 Aralık 2023'te gazeteci Hani'yi Ticaret Bakanı Gülsüm bin Receb'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığını duyurmuştu.

Tunus'taki özel IFM radyosunda yayınlanan bir programa konuk olan Hani, Ticaret Bakanı'nı "kalkınma projelerini engellediği" iddiasıyla eleştirerek, görevinden istifa etmesini talep etmişti.

Asliye Mahkemesi'nde 1 Ocak'ta hakim karşısına çıkan El-Hani'nin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Tunus'ta aralarında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de bulunduğu 20'den fazla siyasi lider, 2023 yılında, "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.