Tüpraş İzmit Rafinesi\'nde Alevlenme

Tüpraş, İzmit Rafinesi'ndeki bir ünitede yaşanan alevlenmeden etkilenen çalışanının bulunmadığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde saat 15.40 civarında "Plant 147 Ünitesi"nde alevlenme meydana geldiği belirtildi.
Rafineri teknik emniyet ekiplerinin hızlıca müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı anlatılan açıklamada, "Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Rafinerimizin diğer bölümlerinde operasyonel süreçlerimize normal şekilde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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