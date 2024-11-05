TÜPRAŞ Tesislerinde Tatbikat Sırasında Patlama

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(ANKARA) - İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin ilk açıklama Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan geldi. Büyükakın, "Tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında" dedi.

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Patlamaya ilişkin ilk açıklama Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan geldi.

Büyükakın, "TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.