Turan Manafzade Hatay\'da Konser Verdi

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Hatay'da sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesince Anneler Günü dolayısıyla Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere katılan Manafzade, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Katılımcılar sanatçıya alkışlarla eşlik etti.
Manafzade, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de sanatçıya teşekkür etti.
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