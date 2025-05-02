TÜRGEV, KKTC'de TEKNOFEST'te Gençlerle Buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle bir araya geldi.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 1-4 Mayıs'ta Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, bilim ve teknoloji tutkunlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da yoğun katılımına sahne oldu.

Etkinlik süresince yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle gençliğe yönelik vizyonunu ortaya koyan TÜRGEV, festival alanında yer alan standında, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim programları ve özellikle kız öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarıyla dikkati çekti.

Katılımcılar, vakfın Türkiye genelindeki faaliyetleri hakkında bilgilendirilirken, interaktif uygulamalar ve görsel içeriklerle TÜRGEV'in değer odaklı yaklaşımını yakından tanıma fırsatı buldu.

Vakfın standında sergilenen tanıtım materyalleri ve uygulamalı içerikler, özellikle genç ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik süresince yoğun talep gören promosyon ürünleri aracılığıyla, vakfın çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştı.