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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara'da bu yolları kim yapacak, uzaydan biri gelip mi yapacak? Alper Gezeravcı uzaya gitti geldi ona söyleyelim o yapsın." dedi.

Altınok, Keçiören'de MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu.

Yıllarca Keçiören'e hizmet ettiğini söyleyen Altınok, "Bir Keçiören belediye başkanının Ankara'ya büyükşehir belediye başkanı olması Keçiören'in gururudur. Az bir bütçeyle Keçiören'i Türkiye'nin, Ankara'nın parlayan yıldızı yaptık mı? Çöplüklerden, gecekondulardan şelaleler şehri yaptık mı?" diye konuştu.

Keçiören'deki kentsel dönüşüm planlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından iptal edildiğini söyleyen Altınok, göreve gelmesinin ardından 6 ay içinde Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını tamamlayacakları vaadinde bulundu.

Turgut Altınok, "Ankaramızın 5 yılı, boş yılı olmuştur. Ankaramızı dünya başkenti yapacağız. Milli mücadelemizin başkentini hak ettiği hizmetlerle donatacağız. Büyükşehirde düğümü Keçiören çözecek, sizler çözeceksiniz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın vaatlerinin yüzde 90'ını yerine getirmediğini savunan Altınok, şöyle devam etti:

"Ankara'da 5 yılda 600 bin araç trafiğe girecek. 'Ben yol yapmadım, ben beton yapmadım.' Ankara'da bu yolları kim yapacak, uzaydan biri gelip mi yapacak? Alper Gezeravcı uzaya gitti geldi ona söyleyelim o yapsın. Metro sözün var 58 kilometre, 5 santim Ankara'ya yapılan metro yok. Söz verip yapmadı mı? Söz verip yapmayana inanacak mı Keçiören?"