Turgut Altınok: Ankara\'ya asılan afişlere ödenen para keşke Ankaralıya harcansaydı

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Bütün Ankara'da duvarlar afişlerle süslendi. Ankara'ya asılan afişlere ödenen para keşke Ankaralıya harcansaydı." dedi.

Bir alışveriş merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Altınok, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Keçiören'de gençler için birçok hizmet yaptıklarını ifade etti.

Altınok, "Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Sokakta yürürken, okulları çok sık ziyaret ederim. Yıllardır gençlerimize çok yatırım yaptık. Gençlerimize, çocuklarımıza, yaptığımız yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır." dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaralıya verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmadığını söyleyen Altınok, Yavaş'ın Ankara'ya kazandırdığı bir tane projesinin olmadığını ileri sürdü.

Yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu kaydeden Altınok, "Yavaş'ın ise Ankara'ya yapmadıklarının, yapmayacaklarının teminatı olduğunu" söyledi.

Her gün sokakta gezdiğini ve anket sonuçlarında kendisinin önde olduğunu ifade eden Altınok, anket sonuçlarının sosyal medyada az gösterildiğini dile getirdi.

Yavaş'ın afişlerine harcanan milyonlarca liranın sokağa atıldığını söyleyen Altınok, "Bütün Ankara'da duvarlar afişlerle süslendi. Ankara'ya asılan afişlere ödenen para keşke Ankaralıya harcansaydı. Bunların her biri 650 lira ile 1,5 milyon lira arasında. Bunu bilmeyen duysun, Ankara'nın beş yılı, boş yılı olmuştur." dedi.