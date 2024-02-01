Turgut Altınok, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'yi ziyaret etti

Turgut Altınok, daha sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Basın kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Altınok, Keçiören'de 1994 yılında kentsel dönüşüm projelerinin başladığını belirterek, "Şimdi vakit Ankara'yı dönüştürme vakti. Hak ettiği hizmete kavuşturma vakti. Kaybettiği yılları telafi etme zamanı. Şehri hep beraber yöneteceğiz. Sanal değil, sokaklarda hizmetkar olacağız. Hangi partiye mensup olursa olsun ayırmadan; lafta değil, icraatta herkesin başkanı olduk. Ankara'da sokaklarda bir belediye başkanı olacak. Ankara'da dar gelirli vatandaşlarımızda şunu bilsin ki; yanlarında her zaman Büyükşehir Belediyesi olacak. Neler yapacağımızı yakın zamanda herkese açıklayacağız" diye konuştu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "Turgut Altınok, milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat bir çizgide tıpkı bizler gibi siyaseti yönetmektedir. Kendisi, Keçiören'in Belediye Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Her dönem, Keçiören Belediye Başkanlığı yaptığı zamanlarda başarısıyla anılmıştır. Keçiören ilçesinde huzur, barış, hizmet Turgut Altınok sayesinde gelmiştir. Ben de uzun zaman Etlik'te ikamet etmiş birisi olarak buna şahidim. Bu partimizin tabanlarıyla da çok sıkı bir iş birliği vardır. Kardeşlik ruhuna sahiptir. BBP olarak Ankara'da Cumhur İttifakı'mızın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Turgut Altınok beyefendi olmasını hep dile getirmiştik. Bu konu olumlu olarak karara bağlanmıştı. Kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum" dedi. (DHA)
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