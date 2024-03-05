Turgut Altınok, MÜSİAD'ı ziyaret etti ve metro projelerini anlattı - Son Dakika
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Turgut Altınok, MÜSİAD'ı ziyaret etti ve metro projelerini anlattı

Turgut Altınok, MÜSİAD\'ı ziyaret etti ve metro projelerini anlattı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, metro projeleri hakkında bilgi verdi. Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içinde havaalanı metrosu projesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, trafik sorununa da değinen Altınok, Ankara'nın gelişen bir şehir olduğunu ve yapılan alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.

05.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:10
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik çalışmaları kapsamında MÜSİAD'a ziyarette bulunan Altınok, buradaki konuşmasında, metro projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak şekilde yürütüleceğini belirtti.

Havaalanı metrosu projesinin hazır olduğunu ifade eden Altınok, "Bakanlığımız havaalanı metro ihalesini hızlı şekilde yapacak. Altındağ, Mamak, Bağlıca metromuzu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yapacak. Biz ne yapacağız; Törekent metrosunu Yenikent'e bağlayacağız. Dikmen ve Gölbaşı'na metroyu da biz yapacağız." dedi.

Altınok, kentte trafik probleminin gün geçtikçe arttığını ve bunun için herhangi bir çalışmanın yapılmadığını dile getirerek, 2023'te Ankara'ya 100 bin yeni aracın girdiğine, bu yıl ise en az 125 bin aracın daha trafiğe çıkacağına dikkati çekti.

Başkentte 5 yıl sonra trafiğe katılacak araç sayısının en az 600 bin olacağını söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 5 yıl yeni bulvarlar yapılmadı, ihtiyaç olunan yerlerde köprülü kavşaklar, alt geçitler yapılmadı. Bir tane Turan Güneş'te, TRT'nin orada yapıldı. 4 şerit, 2 şeride düştü. Trafik sorununu çözmeyi bırakın trafiği arttırdı. Ankara bir kasaba değil, gelişen bir şehir. Araç sayısı artan bir şehir. Bunlar yapılmadığı için akşam saatlerinde trafik problemi var."

"Ankara'mızı yurt dışına direkt uçuşlarla hak ettiği yere getireceğiz"

Turgut Altınok, sanayinin gelişmesiyle Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının da artacağının altını çizerek, "Komşu şehirlerle beraber 18 milyon nüfus yoğunluğu var. Esenboğa Havalimanı'nda ikinci pist bitti, üçüncü pist yapılıyor şu anda. Ankara'mızı yurt dışına direkt uçuşlarla hak ettiği yere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ve MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Turgut Altınok, Duhan Kalkan, Çankaya, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgut Altınok, MÜSİAD'ı ziyaret etti ve metro projelerini anlattı - Son Dakika

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