Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Trabzon Of Ağaçseven Derneği üyeleriyle iftarda buluştu.
Altınok, köy tanışma ve yardımlaşma derneğinin, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerel seçimler için 31 Mart'ta sandığa gidileceğini hatırlatarak, "Anketler, 'Ankara'nın problemlerini Altınok çözer' diyor. Çünkü 5 yılımız, Ankara'mızın boş yılları oldu." ifadesini kullandı.
Turgut Altınok, Ankara'da trafik ve ulaşım probleminin olduğunu ifade ederek, otobüslerin "tıklım tıklım" olduğunu, duraklarda da kuyrukların çoğaldığını belirtti.
Ankara'nın kaybedecek 5 yılının daha olmadığını ve yaptıklarının, yapacağının teminatı olduğunu söyleyen Altınok, "Gerekli yatırımlar yapılmazsa 2,5-3 yıl sonra Ankara trafiği, İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelecek." dedi.
Altınok, büyükşehir belediyesinin sosyal yardımlarında geçmişe göre azalma olduğunu savunarak, "Biz bunları artıracağız, bütçenin yüzde 10'una çıkaracağız, 90'ına da Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız." diye konuştu.
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fred'in attığı gollerle Fenerbahçe öne geçti.
Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.
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