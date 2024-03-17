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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Trabzon Of Ağaçseven Derneği üyeleriyle iftarda buluştu.

Altınok, köy tanışma ve yardımlaşma derneğinin, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerel seçimler için 31 Mart'ta sandığa gidileceğini hatırlatarak, "Anketler, 'Ankara'nın problemlerini Altınok çözer' diyor. Çünkü 5 yılımız, Ankara'mızın boş yılları oldu." ifadesini kullandı.

Turgut Altınok, Ankara'da trafik ve ulaşım probleminin olduğunu ifade ederek, otobüslerin "tıklım tıklım" olduğunu, duraklarda da kuyrukların çoğaldığını belirtti.

Ankara'nın kaybedecek 5 yılının daha olmadığını ve yaptıklarının, yapacağının teminatı olduğunu söyleyen Altınok, "Gerekli yatırımlar yapılmazsa 2,5-3 yıl sonra Ankara trafiği, İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelecek." dedi.

Altınok, büyükşehir belediyesinin sosyal yardımlarında geçmişe göre azalma olduğunu savunarak, "Biz bunları artıracağız, bütçenin yüzde 10'una çıkaracağız, 90'ına da Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız." diye konuştu.