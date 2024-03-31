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Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız - Son Dakika
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Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız

Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.

31.03.2024 22:23  Güncelleme: 22:23
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." dedi.

Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayım sürecini, AK Parti Ankara İl Başkanlığından takip etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir süre burada görüşen Altınok, ardından AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere binadan ayrıldı.

Binadan çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Turgut Altınok, Demokrasi, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız - Son Dakika

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