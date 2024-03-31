Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız

Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol seçimi kazandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.