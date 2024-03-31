Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." dedi.
Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayım sürecini, AK Parti Ankara İl Başkanlığından takip etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir süre burada görüşen Altınok, ardından AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere binadan ayrıldı.
Binadan çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." diye konuştu.
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
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