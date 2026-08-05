Turgutlu Belediye Meclisi\'nden Sermaye Artışı ve Protokol Kararları

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısında, kamyon garajının Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi ile parke taşı yapımı için iş birliği protokolü yetkisi verilmesi, belediye iştiraki Personel A.Ş.'nin sermayesinin 40 milyon lira artırılmasına karar verildi.

Turgutlu Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında yapıldı. Bir ek gündem maddesinin eklendiği birleşimde toplam 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Çetin Akın; 30 Ağustos Zafer Bayramı, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümleri ile Mevlid Kandili'ne ilişkin temennilerini iletti. Akın, "Umutsuzluğa hiçbir şart ve koşulda teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının adı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizi sağlayan bu büyük mücadeleyi daima yaşatacak, Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılma kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

BAŞKAN ÇETİN AKIN'A PROTOKOL İMZALAMA YETKİSİ

Ağustos ayı meclis toplantısı gündemin birinci maddesinde, "2026 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, "Mülkiyeti Belediye'ye ait ilçenin 6. Mahallesi, 1635 ada 21 parsel numaralı ve 15.430,66 m² yüzölçümlü, 'Kamyon Garajı' olarak kullanılan taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince, bedelsiz olarak 2 (iki) yıl süre ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 27'nci maddesi kapsamında 'Parke Taşı Yapım İşçiliği İşi' için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Mali Yardım Protokolü imzalanması hususunda Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesinin hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

İKİ MADDE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Gündemin dördüncü maddesinde, "Turgutlu Belediye Başkanlığı'nın tamamına sahip olduğu, Turgutlu Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin, faaliyet konusu işlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (i) bendi gereğince 40 milyon TL sermaye artışı yapılması hususu" görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, "İlçenin 5. mıntıka mahallesi 1276 ada 16 parselde trafo alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonu'na havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde ise "Belediye Meclisi bünyesinde oluşturulan İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile ihtisas komisyonlarında görev yapan meclis üyelerinin siyasi parti değişikliği nedeniyle komisyon üyeliklerinin sona ermesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24'üncü maddesi, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi ve ilgili Bakanlık görüşü doğrultusunda, boşalan komisyon üyeliklerinin mevcut görev sürelerini tamamlamak üzere mecliste oluşan yeni siyasi parti dağılımı dikkate alınarak yeniden belirlenmesi hususu" görüşüldü. Buna göre YENİ Partili meclis üyelerinden İmar Komisyonu'na Murat Tekdemir, Onur Bircan ve Cemal Aydın; Plan ve Bütçe Komisyonu'na Bilge Cebe, Faysal Teterbaş ve İlhami Bayram; Kanun ve Nizam Komisyonu'na Bilge Cebe, Burak Temur, Aydın Ercan; Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonu'na Gülay Dönmez, Cemal Aydın, Kerim Armağancı; Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Komisyonu'na Çağdan Karagöz, Esin Küçükler, Fırat Honaz; Engelli ve Kadın Hakları Komisyonu'na Çağdan Karagöz, Gülay Dönmez, Murat Tekdemir; Altyapı, Mesken, Kentsel Yenileme Komisyonu'na Cemal Aydın, Esin Küçükler, Çağdan Karagöz; Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu'na Kerim Armağancı, Faysal Teterbaş, Engin Demirdal; Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na Engin Demirdal, Remzi Çizmeci; Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na İlhami Bayram, Faysal Teterbaş, Barış Erbaş; Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonu'na Cemal Aydın, Onur Bircan, Esin Küçükler oy çokluğuyla seçildi.

"KİMSEYE HUZUR HAKKI ÖDEMİYORUZ"

Meclis toplantısında dördüncü gündem maddesinin oylanmasından önce Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı şirketin herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığını, yalnızca Turgutlu Belediyesi'ne personel tedariği sağlandığını belirterek mali konularda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Personel A.Ş.'nin sermayesinin 40 milyon TL'ye çıkarılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Başkan Çetin Akın da konuyla ilgili olarak "Personel A.Ş. TURKAP, TUBAŞ, TURBEL olmak üzere dört tane şirketimiz var. Bu dört şirketteki idareci sayımız ise üç. Söz konusu bu dört şirketten hiç kimseye huzur hakkı ödemiyoruz; şirketlerimiz de karda" dedi.

Toplantı, gündemin yedinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.