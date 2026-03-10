Turgutlu Belediyesi'nden 2 Yeni Kitap

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları'na iki yeni kitabı daha ekledi. "Erken Cumhuriyet Döneminde Turgutlu'da Eğitim" ve "Turgutlu Belediyesi Encümen Karar Defteri 1" adını taşıyan kitaplar, okurlarla buluşturuldu.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi, müze bünyesinde sürdürülen araştırmalarla kentin geçmişini ortaya çıkarıyor. Yayıncılık faaliyetleri de müze bünyesinde sürdürülürken hazırlanan belgeseller ve yayınlanan makalelerin yanına iki yeni kitap daha eklendi.

Mehmet Gökyayla imzasını taşıyan "Erken Cumhuriyet Döneminde Turgutlu'da Eğitim" adlı kitapta 1923-1950 yılları arasında Turgutlu'da eğitim veren okullar ele alındı. Duygu Gökyayla ve Mehmet Gökyayla tarafından yayına hazırlanan "Turgutlu Belediyesi Encümen Karar Defteri 1" adlı kitap ise belediyenin ilk encümen defterinin dipnotlarla açıklamalı bir şekilde hazırlanması ile ortaya çıkarıldı.

Kültür alanındaki çalışmaları çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yayınladığımız kitap sayısı 10'u geçti. Önümüzdeki süreçte bu sayı daha da artacak. Turgutlu'muzun tarihini ve kültürünü kayıt altına alabilmek adına bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Yazarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.