Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs şehidi Yusuf Şahin\'in adını parka verdi

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin'in adını, Özyurt Mahallesi'ndeki parka verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin, harekatın 50. yıl dönümünde memleketinde unutulmadı. Turgutlu Belediyesi tarafından Şahin'in isminin verildiği parkın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Şehit Yusuf Şahin Parkı'nın açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Başkan Çetin Akın, "Özyurt Mahalle'mizde anısını ve adını yaşattığımız Kıbrıs şehidimiz, hemşehrimiz Şehit Yusuf Şahin Parkı'mızın ve Özyurt Mahallesi Muhtarlık Binamızın açılışını gerçekleştirdik. Turgutlu'muzun her köşesinde kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Şehit Yusuf Şahin Parkı'mız ve muhtarlık binamız Özyurt Mahalle'mize ve kentimize hayırlı olsun" dedi.