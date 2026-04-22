Turgutlu'da Denetim Minik Zabıtalara Emanet

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı ve renkli etkinliklere imza attı. Günün anlam ve önemine uygun olarak zabıta teşkilatında temsili görev değişimi yapılırken, minik zabıtalar sahaya çıkarak denetim yaptı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Kutlamalar kapsamında Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, koltuğunu temsili olarak minik zabıta müdürüne devrederken, ekipler de görevlerini çocuklara emanet etti. Denetime çıkan minik zabıtalar; iş yerlerinde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yaparak görevlerini büyük bir ciddiyet ve dikkatle yerine getirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ve Turgutlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından "Bugün denetim minik zabıtalara emanet" notuyla paylaşılan video ise kısa sürede ilgi gördü.

Zabıta ekiplerinden esnafa 23 Nisan hediyesi

Zabıta ekipleri ayrıca 23 Nisan dolayısıyla esnafa ziyaretlerde bulunarak Başkan Çetin Akın'ın selamlarını iletti ve Türk bayrağı hediye ederek bayramlarını kutladı.

Yol ve kaldırım işgal denetimleri yapıldı

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerini de aksatmadı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yol ve kaldırım işgallerine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Kurallara uyan esnafa teşekkür edilirken, olumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli uyarı ve işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda görevlerimizi temsili olarak çocuklarımıza devrederek onların bu sorumluluğu deneyimlemelerini istedik. Minik zabıtalarımızın gösterdiği hassasiyet bizleri gururlandırdı. Hem bayram coşkusunu birlikte yaşadık hem de farkındalık oluşturan güzel bir çalışmaya imza attık. Bunun yanında esnafımıza da Türk bayrağımızı hediye ederek 23 Nisan'ı kutladık. Tüm çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.