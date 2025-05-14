Turgutlu Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni İmkanlar

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, can dostların daha iyi, sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla Geçici Hayvan Bakım Evi'nde genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Kalbimiz sokakta atıyor" sloganıyla sokak hayvanlarının bakımına ve korunmasına yönelik önemli çalışma ve projeler hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi'nde genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Sokakta yaşayan can dostların çok daha iyi, sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamalarının amaçlandığı çalışmalar tamamlandığında sahipsiz canlar güvenle yaşamaya devam edecek.

Kireçleme çalışmalarına ağırlık verildi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise havaların ısınmasıyla birlikte kirlilik ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek larva, sinek ve zararlı mikroorganizmaların oluşumunu engellemek amacıyla kireçleme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Cumhuriyet ve Subaşı Mahalleleri ile Yeni Mahalle'deki çöp konteynerleri ve çevresinde kireçleme çalışmaları tamamlandı. Kurban satışlarının yapılacağı Hayvan Pazarı'nda ise kireçleme işlemleri devam ediyor.

"Onların daha iyi imkanlarda yaşamalarını sağlamış olacağız"

Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Vatandaşlarımızın ve kentimizin sağlığını ve temizliğini korumak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz kireçleme uygulamamızı havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Plan ve program doğrultusunda kireçleme işlemlerimizi sürdüreceğiz. Aynı zamanda sokakta yaşayan sahipsiz dostlarımıza yuva olan Geçici Hayvan Bakım Evi'nde yapılan genişletme çalışmasıyla onların daha iyi imkanlarda yaşamalarını sağlamış olacağız" dedi.