Turgutlu Belediyespor kadın takımları 24 Ekim\'de Fenerbahçe ve Arkas\'a konuk olacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin'e konuk olacak. Kadın Voleybol Takımı ise TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Arkas Spor ile karşılaşacak.

Turgutlu Belediyespor Kulübü'nün Basketbol ve Voleybol Takımları, mücadele ettikleri liglerde karşılaşmalarına devam ediyor.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi Kadın Basketbol Takımı, ligin 5'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin Takımının sahasına konuk olacak. İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ise TVF Kadınlar 2. Ligi'ndeki 4'üncü maçında Arkas Spor ile deplasmanda mücadele edecek. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde eden takım, bu maçı da kazanarak ligdeki yoluna galibiyetle devam etmeyi hedefliyor. Turgutlu Belediyespor-Arkas Spor karşılaşması 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te İzmir Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda oynanacak.

"SAHADA MÜCADELE GÜCÜMÜZÜ ÜST SEVİYEDE TUTMAYI İSTİYORUZ"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Bu hafta Fenerbahçe Tarfin karşısında zorlu bir deplasman maçına çıkacağımızın farkındayız. Geçtiğimiz haftayı bay geçtik ve bu süre zarfında maç için hazırlıklarımızı sürdürdük. Sahada mücadele gücümüzü üst seviyede tutarak iyi bir performans ortaya koymayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANDAN GALİBİYETLE AYRILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "TVF Kadınlar 2. Ligi mücadelemize devam ediyoruz. Cumartesi günü Arkas Spor ile oynayacağımız maça aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Bu karşılaşmayı kazanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.