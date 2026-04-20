Turgutlu Belediyespor, Sezonu 2'nci Sırada Tamamladı... Hedef, Play-Off Şampiyonluğu

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, normal sezonun son maçında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 79-66 mağlup ederek play-off'a 2'nci sıradan girmeyi başardı. Turgutlu ekibi, play-off çeyrek final maçında Yalova VIP ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) normal sezonun son maçları oynandı. TKBL'de Manisa'nın ilk ve tek kadın basketbol takımı olarak sezona damga vuran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, rakibi Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 79-66 yenerek ligi 2'nci sırada tamamladı.

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarın da desteğini arkasına alan kırmızı-siyahlılar, son maçta ortaya koyduğu mücadeleden de 13 sayı farkla galip ayrılarak Süper Lig iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Kaptan Yağmur Öztürk 26 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle maçın yıldızı oldu. Ronahi Zilan Kıran 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Kennedi Maci Jackson 14 sayı, 4 ribaund ile takımın galibiyetine önemli katkı sağladı. Mikayla Cowling 13 sayı, 14 ribaund, 5 asistle double-double yaptı.

Ayla öğretmen ve öğrenciler unutulmadı

Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler hem sahada hem de tribünde unutulmadı. Karşılaşma öncesinde ise Ayla Kara ve öğrenciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sahaya "Başımız sağ olsun Turgutlu, mekanın cennet olsun Ayla öğretmen" yazılı pankartla çıktı. Tribünlerde ise "Bir çocuk, bir öğretmen! Güven ve huzurla okula gidemezse nereye gider" ifadelerinin yer aldığı pankart açıldı.

Play-off'taki ilk rakip Yalova VIP

Takımın çeyrek finaldeki rakibi Yalova VIP oldu. Play-off'taki tüm maçlara ev sahibi avantajıyla çıkacak ekip, 25 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda çeyrek finaldeki ilk maçına çıkacak. Yalova VIP karşısında ikinci maçını ise 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de 90. Yıl Spor Salonu'nda oynayacak. Çeyrek finalde iki maç kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

"Hedefimiz net: Süper Lig"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "TKBL'de normal sezonu 2'nci olarak tamamladık. Sezon boyunca ilk maçımızdan son maçımıza kadar her oyunumuzda büyük bir emek gösterdik ve bunu da başarıyla taçlandırdık. Şimdi önümüzde play-off var. Bu süreçte önce adımızı finale ardından da Süper Lig'e yazdırmayı çok istiyoruz, tek hedefimiz bu. Takımımızın her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Çetin Akın'a, Kulüp Başkanımız Hüseyin Maliz'e, yönetimimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Onların desteği bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz de takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadın Basketbol Takımımızın ortaya koyduğu mücadele ve elde ettiği başarı hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıda emeği olan teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Şehrimizle birlikte kenetlenerek Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

"Takımımızın başarısı; azmin, emeğin ve birlik ruhunun en güzel göstergesi oldu"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sezon boyunca sahada ortaya koydukları mücadeleyle hepimize büyük bir mutluluk ve gurur yaşatan Kadın Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan takımımızın kazandığı bu başarı; azmin, emeğin ve birlik ruhunun en güzel göstergesi oldu. Play-off ve şampiyonluk yolunda takımımızın sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.