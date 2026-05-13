Turgutlu'da 19 Mayıs, Gençlik Haftası Etkinlikleriyle Kutlanacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Gençlik Haftası kapsamında bahar şenliğinden tiyatro oyununa, fener alayından konsere kadar hazırlanan birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan Gençlik Haftası etkinlikleri, Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği ile başlayacak. Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) iş birliğiyle yapılacak programda tohum takası, çocuklar için etkinlikler, dans gösterileri, Şef Murat Ali Sargın ve Korosu'nun hazırladığı konser ile DJ Burak Zengin performansı yer alacak. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği, 17 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek.

"YARINLARA GEÇ KALMADAN" OYUNU SAHNELENECEK

Etkinliklerin ikinci gününde, Ekrem Gürel Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan tek perdelik gençlik oyunu "Yarınlara Geç Kalmadan" oyunu seyirciyle buluşacak. Turgutlu Belediyesi Tiyatro Eğitmenleri Aysel Baylan Buruk ve Gönül Özkaradayı tarafından yönetilen oyun 18 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak. Girişlerin ücretsiz olacağı oyunu izlemek isteyenler için saat 20.00'de ücretsiz sefer düzenlenecek.

19 MAYIS COŞKUSU, FENER ALAYI VE DJ BARAN ZENGİN KONSERİYLE TAÇLANACAK

Etkinlikler, 19 Mayıs Salı günü düzenlenecek Fener Alayı ve DJ Baran Zengin konseriyle son bulacak. Saat 20.30'da Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak Fener Alayı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erecek. Saatler 21.30'u gösterdiğinde ise DJ Baran Zengin konseriyle eğlenceli bir akşam yaşanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Turgutlu Belediyesi olarak gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs coşkusunu üç gün boyunca dolu dolu yaşayacağı bir program hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı 'Gençlik Haftası' kutlama programlarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.