Turgutlu'da 19 Mayıs, Gençlik Haftası Etkinlikleriyle Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu'da 19 Mayıs, Gençlik Haftası Etkinlikleriyle Kutlanacak

13.05.2026 16:24  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Gençlik Haftası kapsamında bahar şenliğinden tiyatro oyununa, fener alayından konsere kadar hazırlanan birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Gençlik Haftası kapsamında bahar şenliğinden tiyatro oyununa, fener alayından konsere kadar hazırlanan birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan Gençlik Haftası etkinlikleri, Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği ile başlayacak. Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) iş birliğiyle yapılacak programda tohum takası, çocuklar için etkinlikler, dans gösterileri, Şef Murat Ali Sargın ve Korosu'nun hazırladığı konser ile DJ Burak Zengin performansı yer alacak. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği, 17 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek.

"YARINLARA GEÇ KALMADAN" OYUNU SAHNELENECEK

Etkinliklerin ikinci gününde, Ekrem Gürel Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan tek perdelik gençlik oyunu "Yarınlara Geç Kalmadan" oyunu seyirciyle buluşacak. Turgutlu Belediyesi Tiyatro Eğitmenleri Aysel Baylan Buruk ve Gönül Özkaradayı tarafından yönetilen oyun 18 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak. Girişlerin ücretsiz olacağı oyunu izlemek isteyenler için saat 20.00'de ücretsiz sefer düzenlenecek.

19 MAYIS COŞKUSU, FENER ALAYI VE DJ BARAN ZENGİN KONSERİYLE TAÇLANACAK

Etkinlikler, 19 Mayıs Salı günü düzenlenecek Fener Alayı ve DJ Baran Zengin konseriyle son bulacak. Saat 20.30'da Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak Fener Alayı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erecek. Saatler 21.30'u gösterdiğinde ise DJ Baran Zengin konseriyle eğlenceli bir akşam yaşanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Turgutlu Belediyesi olarak gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs coşkusunu üç gün boyunca dolu dolu yaşayacağı bir program hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı 'Gençlik Haftası' kutlama programlarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 19 Mayıs, Gençlik Haftası Etkinlikleriyle Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:22:22. #7.13#
SON DAKİKA: Turgutlu'da 19 Mayıs, Gençlik Haftası Etkinlikleriyle Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.