Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Koltuğunu Anaokulu Öğrencisi Çınar Ekrem'e Devretti

22.04.2026 12:26  Güncelleme: 12:57
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Turgutlu Anaokulu öğrencisi Çınar Ekrem Ata'ya devretti. Minik başkan, hayallerini ve projelerini paylaştı.

Turgutlu Belediyesi'nde 23 Nisan dolayısıyla gerçekleşen temsili koltuk devrinde minik başkan Çınar Ekrem Ata, Başkan Akın ile bir araya gelerek ilçeye ilişkin hayallerini ve planlarını paylaştı.

Renkli anların yaşandığı temsili koltuk devrinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine de dikkat çekildi. Aynı zamanda minik başkan Çınar Ekrem Ata, Turgutlu'nun yeni kent elçileri "Turgut ve Lulu" ile tanıştı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ın geleceğin teminatı çocukların değerini bir kez daha hatırlattığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Evlatlarımızın gözlerindeki ışık, en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecek"

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Turgutlu Anaokulu öğrencisi Çınar Ekrem Ata'ya başkanlık koltuğunu bıraktık. Minik başkanımız, Turgutlu'ya dair hayallerini ve projelerini bizlerle paylaştı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde; evlatlarımızın gözlerindeki ışık, yüreklerindeki heyecan en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

