Turgutlu\'da Adem Jashari Parkı açıldı, Kosova İçişleri Bakanı da katıldı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari'nin adının verildiği parkın açılına Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da iştirak etti.

Turgutlu Belediyesi tarafından, İstiklal Mahallesi Ülkü Sokak üzerinde yaptırılan Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini söyledi.

Türkiye ve Kosova arasında güzel bir bağ olduğunu belirten Sveçla, "Burada yaşayan ailelerimizin halen Kosova ile bağlantıları var. Bu birlikteliğimiz ve beraberliğimiz her zaman devam edecek. Derneklerimiz sayesinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Turgutlu'da Şehit Adem Jashari adının yaşatılması adına atılan bu adımdan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, ilçelerinin her kültür ve ırktan insana ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Adem Jashari'nin oğlu Lulzim Jashari de, "Turgutlu'da, Adem Jashari adının yaşatılması adına atılan bu adımdan dolayı çok mutlu olduk. Şehit Adem Jashari Parkı'nın hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kosovalı milletvekilleri Enver Dugolli ve Sali Zyba, çeşitli siyasi partilerin belediye başkan adayları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kosova ve Arnavut dernekleri yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.