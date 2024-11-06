Turgutlu'da Atatürk'ü Anma Etkinliği: Çocuklar 'Mustafa' Filmini İzledi

Güncel

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Mustafa" filmini izledi. Başkan Çetin Akın, "Cumhuriyetimize bağlı ve Atatürk'ümüzün ışığından ayrılmayan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde eğitim gören minik öğrenciler için Turgutlu Özdilek Alışveriş Merkezi iş birliğiyle sinema etkinliği düzenlendi. Ulu Önder'in hayatının anlatıldığı "Mustafa" filmini izleyen çocuklar, sinema keyfini doyasıya yaşayarak keyifli bir gün geçirirken; Atatürk'ü daha yakından tanıdı.

Başkan Akın, etkinliğe ilişkin, "10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası kapsamında Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'mizde eğitim gören evlatlarımız için çok güzel ve çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımızın film izleyerek güzel bir gün geçirmelerine ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarına vesile olduk. Cumhuriyetimize bağlı ve Atatürk'ümüzün ışığından ayrılmayan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Özdilek ailesine bu güzel etkinliğe desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.