Turgutlu'da Balık Yemi Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Turgutlu'da Balık Yemi Fabrikasında Yangın

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir balık yemi fabrikasının silosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, yapılan kontrollerde tehlikeli bir durumun olmadığı belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 16:44
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde balık yemi fabrikasının silosunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Çepnidere Kavşağı yakınlarında faaliyet gösteren balık yemi fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın yem silosunda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangından yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ekiplerin yaptığı kontrollerde tehlikeli bir durumun olmadığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu\'da Balık Yemi Fabrikasında Yangın
Kaynak: DHA

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