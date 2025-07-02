Turgutlu'da Çocuğa Heimlich Manevrası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boğazına şeker kaçan bir çocuğa Heimlich manevrasıyla müdahale eden belediye personeli, çocuğun hayata tutunmasını sağladı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Emre Şat, belediye binası yakınlarında boğazına şeker kaçan bir çocuğun nefes almakta zorlandığını fark etti.

Duruma hızla müdahale eden Şat, Heimlich manevrasıyla çocuğa solunum yolunu açarak tekrar nefes almasını sağladı. İlk müdahalenin ardından sağlık durumu normale dönen çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşımız Emre Şat'ın yerinde ve bilinçli şekilde uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde çocuğumuzun sağlık durumu kısa sürede normale döndü. Bu örnek davranışı için Emre kardeşime tüm hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediye personelinin çocuğa yaptığı müdahale, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.