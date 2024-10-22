Turgutlu'da, Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika
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Turgutlu'da, Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Etkinliklerle Kutlanacak

Turgutlu, Cumhuriyet'in 101’inci yılını etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. İki gün sürecek etkinlikler kapsamında gösteriler, konserler, sergiler düzenlenecek. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’muzda Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılını bizlere yakışır bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Korteji ve Cumhuriyet Konseri ile bayram coşkumuzu meydanlara taşıyacağız" dedi.

22.10.2024 15:09  Güncelleme: 16:16
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(MANİSA)- Turgutlu, Cumhuriyet'in 101'inci yılını etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. İki gün sürecek etkinlikler kapsamında gösteriler, konserler, sergiler düzenlenecek. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılını bizlere yakışır bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Korteji ve Cumhuriyet Konseri ile bayram coşkumuzu meydanlara taşıyacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı ortaklığında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayacak program, 29 Ekim Salı Günü saat 10.00'da kortej yürüyüşü, ilçe protokolünün konuşmaları, şiirler, halk oyunu ve çeşitli gösterilerle devam edecek. Ardından Belediye ve Atatürkçü Düşünce Derneği İlçe Temsilciliği organizasyonuyla Orta Park Restoran'ta Gazi Sofrası kurularak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yad edilecek. Belediye ile Engin Hobi Sanat Tasarım iş birliğinde gerçekleşecek "Filografi Sanatı Sergisi" ise eski belediye binasında saat 12.00-22.00 arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Turgutlu'da, Cumhuriyet coşkusu Betül Demir konseri ile taçlanacak

Belediye'nin Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel gerçekleştirileceği Cumhuriyet Korteji ile bayram coşkusu meydanlara taşacak. Kortej, 29 Ekim Salı günü saat 19.30'da Koza Parkı Kavşağı'nda başlayacak. Kortej yürüyüşünün ardından Dj Baran Zengin birbirinden eğlenceli şarkılarla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda saat 20.00'de sahne alacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının son günü 29 Ekim Salı günü saat 21.00'de Betül Demir sahne alacak. Etkinlikler, Betül Demir konseriyle son bulacak.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılını bizlere yakışır bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Korteji ve Cumhuriyet Konseri ile bayram coşkumuzu meydanlara taşıyacağız. Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı kutlamalarımıza katılmaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin gururunu ve coşkusunu hep birlikte kutlayalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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