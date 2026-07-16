Turgutlu'da Eşinin Burnunu Isıran Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Turgutlu'da Eşinin Burnunu Isıran Adam Tutuklandı

16.07.2026 17:04
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Turgutlu'da G.G., kavga sırasında eşinin burnunu ısırarak kopardı. Tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karısının burnunu ısırarak kopardığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan G.G. (29) ile eşi İ.G. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G. eşinin burnunu ısırdı. Evden gelen sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, kapının açılmaması üzerine bina önüne tedbiren şişme hava yatağı kurdu. Hareketli merdivenle balkona ulaşan itfaiye, balkondaki kadını indirdi.

Isırık sonucu burnunun bir kısmının koptuğu belirlenen İ.G, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan G.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Eşinin Burnunu Isıran Adam Tutuklandı - Son Dakika

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