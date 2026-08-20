Turgutlu zabıtasından ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

(MANİSA) - Turgutlu Zabıtası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaya güvenliğini ve trafik düzenini olumsuz etkileyen kaldırım ve yol işgallerine yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanımındaki alanların daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla saha denetimlerine devam ediyor. Zabıta ve emniyet ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kapsamlı kontroller yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem uygulandı.

Yetkililer, kent düzeninin korunması ve vatandaşların kamusal alanlardan güvenli şekilde yararlanabilmesi için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.