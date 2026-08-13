Turgutlu\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ergenekon ve Yayla Mahallesi arasında kalan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 hava aracı, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 4 itfaiye ekibi, iş makinesi ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 50 dönümlük makilik ve ormanlık alan zarar gördü.