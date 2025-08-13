Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastanede tedavi altına alındı.
Erten A. idaresindeki 45 TG 520 plakalı otomobil, Selvilitepe Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kır'a (39) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kır, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Otomobil Çarpması: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?