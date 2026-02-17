Turgutlu Kent Lokantası, Ramazan Ayı Boyunca İftar Saatinde Hizmet Verecek

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaşama geçirilen Kent Lokantası, ramazan ayı boyunca haftanın her günü iftar saatinde hizmet verecek.

Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Kent Lokantası'nda, ramazan ayı süresince haftanın yedi günü iftar saatinde uygun fiyatlı ve sağlıklı menüler vatandaşlarla buluşturulacak.

Uygulamayla özellikle dar gelirli vatandaşların iftarlarını rahatlıkla yapabilmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında sofralarımızı hep birlikte büyütmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda haftanın beş günü öğle saatlerinde hizmet verdiğimiz Kent Lokantamız ramazan boyunca haftanın yedi günü iftar saatinde hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Bu vesileyle Kent Lokantamızda aynı sofra etrafında buluşabileceğiz" dedi.