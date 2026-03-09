Turgutlu'da Sahadan ve Tribünlerden Tek Ses Yükseldi: "Kadına Şiddete Hayır"

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Seçil Kauçuk Mersin Basketbol Takımı'nı konuk ettiği maçta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla tribünler mor renge büründü. Sahadan ve tribünlerden "Kadına şiddete hayır" sesi yükseldi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Seçil Kauçuk Mersin Basketbol Takımı'nı 73-51 skorla mağlup etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde oynanan maçta, tribünler adeta mor renge büründü.

Maçta, kadına yönelik şiddete karşı tepki göstermek için ses getiren bir organizasyona imza atıldı. Kadın basketbol takımı, "Kadına şiddete hayır; bu, dünyanın kuralı" yazılı ısınma tişörtleriyle çıktı. Takım, maç öncesinde "Kız kardeşim, etrafına dön bir bak; senin için buradayız" yazılı pankartla sahaya çıkarak taraftarlardan büyük alkış aldı.

Salonun farklı noktalarına kadına yönelik şiddet ve cinayete karşı mesajlar içeren pankartlar asıldı. Bu özel ve anlamlı maçta taraftarlar ise mor kıyafet ve aksesuarla maça gelerek hem takıma mücadelesinde destek oldu hem de "Kadına yönelik şiddete hayır" dedi.

Minik öğrencilerden 8 Mart'a özel performans

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'nde eğitim gören minik öğrenciler de 8 Mart'a özel hazırladıkları koreografileri maç aralarında sahneledi. Öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı.

Takıma protokolden tam destek

Mücadeleyi CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Uludağ Özalper, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Eşi Pınar Kapankaya, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Kuduret Gültaş, Turgutlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Halil Özman, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Eşi Semra Maliz, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, MOSB-MED Genel Müdürü Dr. Hülya Yurtdaş Pirinççi tribünden takip etti.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde sahada olmak ve böyle bir galibiyet almak bizim için çok değerli. Oyuncularımızın, kadın olmanın zor olduğu bir ülkede ve dünyada herkesin gözü önünde çok büyük fedakarlıklar yaparak gereken yerlere gereken mesajları verdiğine inanıyoruz. Bu maçta da oyuncularımız sahada büyük bir mücadele ve karakter ortaya koydu. Taraftarlarımızın desteği de, kadınlara yönelik şiddete karşı tribünlerden verdikleri mesajlar da inanılmazdı. Ligin kalan bölümünde de aynı kararlılıkla ve motivasyonla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hem sportif anlamda başarılarımıza yenilerini ekliyor, hem de toplumsal konularda farkındalık oluşturuyoruz"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Manisa'nın ilk ve tek kadın basketbol takımı olarak bu ligde mücadele etmek bizim için büyük bir sorumluluk. Hem sportif anlamda başarılarımıza yenilerini ekliyor, hem de toplumsal konularda farkındalık oluşturuyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de verilen mesajların tribünlerde bu kadar güçlü karşılık bulması bizi ayrıca mutlu etti. Hemşehrilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, kadın basketbol takımımızı ise galibiyetlerinden dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların hayatın her alanında güçlü şekilde yer alması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Başkan Akın ise şunları söyledi:"

"Kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğu"

"Kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadın basketbol takımımızın bu anlamlı günde hem elde ettiği başarı hem de sahada verilen mesajlar hepimizi gururlandırdı. Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Tribünleri adeta mor renge boyayan hemşehrilerimize de duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyorum."