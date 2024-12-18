Turgutlu\'da Su Kuyusuna Düşen Kirpiler Kurtarıldı

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 7 metrelik su kuyusuna düşen 2 kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün kırsal Musacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kirpilerin 7 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye zabıta, temizlik ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin özel aparatla yaptığı çalışmayla kısa sürede kurtarıldı. İyi olduğu gözlenen kirpiler, daha sonra doğaya salındı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (MANİSA),