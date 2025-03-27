Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve kurbanın kimliği ortaya çıktı.

27.03.2025 10:00  Güncelleme: 14:15
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Özgüven (71) yönetimindeki 32 AE 428 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan İzmir- Ankara Karayoluna çıkan Sezai Gök (46) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Motosikleti önüne alıp sürükleyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde olan 45 J 6394 plakalı servis aracına da arkadan çarparak durabildi. Motosiklet, hafif ticari araç ile servis aracının arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Sezai Gök'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Abdullah Özgüven, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sezai Gök'ün Turgutlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde çalıştığı, 7 Eylül Stadyumunda görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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