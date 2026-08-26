Turgutlu'da Uyuşturucu Kaçışı Feci Sonuçlandı - Son Dakika
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Turgutlu'da Uyuşturucu Kaçışı Feci Sonuçlandı

Turgutlu\'da Uyuşturucu Kaçışı Feci Sonuçlandı
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Polis, durdurduğu otomobilin kaçması üzerine takip etti; araç su kanalına düştü, 3 yaralı var.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine durdurmak istediği otomobil, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibi sırasında su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar alınan bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Takip sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil, Albayrak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralı olarak yakalandı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, miktarı henüz belirlenemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Uyuşturucu Kaçışı Feci Sonuçlandı - Son Dakika

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