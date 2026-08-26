Turgutlu’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Turgutlu’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 4,5 kg sentetik madde ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan kişilere yönelik sokak çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, şüphelendikleri M.G.(23), Y.S. (20) ve E.S.'nin (24) araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramada 250 kutuda toplam ağırlığı 4,5 kilogram olan sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgutlu’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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