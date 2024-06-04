Turgutlu'da kalp krizi sonucu vefat eden hakeme saha adı verildi - Son Dakika
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Turgutlu'da kalp krizi sonucu vefat eden hakeme saha adı verildi

Turgutlu\'da kalp krizi sonucu vefat eden hakeme saha adı verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden amatör lig hakemlerinden Yusuf Bulut'un adı, Turgutlu Irlamaz Spor Vadisi'ndeki sahaya verildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, törende yaptığı konuşmada Bulut'un ilçe ve spor camiası için önemli bir isim olduğunu belirtti. Törende Bulut'un oğlu Eymen Bulut'a milli takım oyuncuları tarafından imzalanan forma hediye edildi ve sahada futbol maçı düzenlendi.

04.06.2024 13:15
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, nisan ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden amatör lig hakemlerinden Yusuf Bulut'un adı, spor sahasına verildi.

Turgutlu Irlamaz Spor Vadisi'ndeki sahaya Bulut'un adının verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın, Bulut'un ilçe ve spor camiası için çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Onun adını yaşatmak çok güzel, aynı zamanda da çok acı bir olay." dedi.

Programda Yusuf Bulut'un 5 yaşındaki oğlu Eymen Bulut'a, hakem Koray Gençerler tarafından milli takım oyuncuları tarafından imzalanan forma hediye edildi.

Daha sonra sahada Manisa bölgesi hakemleri ve Turgutluspor'lu eski futbolcular arasında futbol maçı düzenlendi.

Törene Yusuf Bulut'un annesi Ayşe Bulut, eşi Özge Bulut da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da kalp krizi sonucu vefat eden hakeme saha adı verildi - Son Dakika

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