Turgutlu Muhtarı Eşini Darbetti, Tutuklandı - Son Dakika
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Turgutlu Muhtarı Eşini Darbetti, Tutuklandı

Turgutlu Muhtarı Eşini Darbetti, Tutuklandı
29.06.2026 18:21
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Turgutlu'da muhtar Hamza Turan, eşine şiddet uygulayıp uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde eşini darbedip, bıçakla tehdit eden mahalle muhtarı Hamza Turan, olaydan sonra hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal edince bu kez tutuklandı.

Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, iddiaya göre; 23 Haziran günü saat 08.00 sıralarında eşi E.O.T.'yi (59) yumruk atarak darbedip, bıçakla tehdit etti. E.O.T., jandarmaya şikayetçi oldu. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Muhtar Turan hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Fakat önleyici tedbir kararını ihlal eden Turan, aynı gün gözaltına alındı. İfadesinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Hamza Turan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından muhtarlıkta görev değişikliği yaşandı. Muhtarın yerine mahallenin 1'inci azası Savaş Yılmaz'ın vekil olarak görev yapacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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