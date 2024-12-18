Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor Etkinliği Düzenlenecek

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde "Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor" isimli söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Etkinlik, 22 Aralık Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle yapılacak "Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor" isimli etkinlikte, ilçeli yazarlar Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Ağral okurlarıyla bir araya gelecek. Yazarlar, söyleşinin ardından kitaplarını da imzalayacak.

Eski belediye binasında 22 Aralık Pazar günü 11.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek söyleşi ve imza gününe girişler ücretsiz olacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Belediyemiz ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle Turgutlulu yazarlarımızı okurlarıyla buluşturacağız. Birbirinden değerli yazarlarımızı ağırlayacağımız programımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.