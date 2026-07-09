"Bodrum Kitap ve Edebiyat Fuarı" Devam Ediyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve YAYDER iş birliğinde Turgutreis Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Kitap ve Edebiyat Fuarı, okurları, yazarları ve yayınevlerini buluşturmaya devam ediyor.

Turgutreis Atatürk Meydanı'nda 1 Temmuz'da başlayan Kitap ve Edebiyat Fuarı'nda yayınevleri stant açarken; imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, şiir ve öykü dinletileri düzenleniyor. Bodrum'da yaşayan 45'e yakın yazarın yanı sıra farklı kentlerden gelen yazarların da katıldığı fuarda meydan canlı bir kültür alanına dönüşüyor.

Yazarların, yayıncıların, okurların ve kültür insanlarının doğrudan temas kurduğu Turgutreis Atatürk Meydanı'nda; YAYDER Genel Başkanı Ali Avcu, YAYDER Ege Temsilcisi Selçuk Arslan, "Benim Birçok Evim Var" kitabının yazarı gazeteci ve yazar Zülal Atagün ile yazar Necmi Aksu da okurlarla buluşarak fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONUŞULACAK

Fuar kapsamında 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 20.30'da Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden Sosyolog Aybüke Öztosun ile Klinik Psikolog Seray İlter ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş'ın katılımlarıyla "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Ruh Sağlığı" söyleşisi gerçekleştirilecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet döngüsü ve çocuk ruh sağlığı konuları ele alınırken toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi, şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri ile çocukların ruh sağlığının korunmasına yönelik değerlendirmeler paylaşılacak.

YAYDER Turgutreis Kitap ve Edebiyat Fuarı, 15 Temmuz'a kadar yayınevi stantları, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, şiir ve öykü dinletileriyle Turgutreis Atatürk Meydanı'nda okurları ağırlamayı sürdürecek.