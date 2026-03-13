Turgutreis Yurdu'nda Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
Turgutreis Yurdu'nda Kan Bağışı Etkinliği

Turgutreis Yurdu\'nda Kan Bağışı Etkinliği
13.03.2026 09:08
KYGM ve Türk Kızılay işbirliğiyle 178 öğrenci kan bağışında bulundu.

Muğla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Turgutreis Yurt Müdürlüğü'nde, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 178 gönüllü öğrenci kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Yurt Müdürlüğü ile Türk Kızılay ekipleri, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Turgutreis, Kızılay, Güncel, Muğla, Son Dakika

