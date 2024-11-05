Turhal\'da Cinayet: Fatih Ersoy Toprağa Verildi

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Tokat'ın Turhal ilçesinde silahla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.

İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında dün, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken arbede sırasında A.K. tarafından silahla vurularak öldürülen Fatih Ersoy'un cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Turhal Asri Cami'ye getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ersoy'un cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Ersoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, MHP Turhal İlçe Başkanı Şenol Ayten ile vatandaşlar katıldı.