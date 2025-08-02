6 Nisan 1920

1- Turistlerden Türkiye'ye rekor "hediye"

Turistler, 6 ayda hediyelik eşyalar için 1 milyar 48 milyon 518 bin dolarlık harcama yaptı

İlk kez 1 milyar dolarlık eşiğin aşıldığı turizmdeki hediyelik eşya kategorisinde bugüne kadarki en yüksek gelire ulaşıldı

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Sıcak havaların etkisiyle tüketicilerin taşınabilir serinletici ürünlere talebi katlandı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Haziran ayıyla birlikte taşınabilir serinletici ürünlerin satışları, yılın ilk aylarına kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artarak talepteki güçlü yükselişi ortaya koydu"

Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Eren Ünlü:

"(Temmuzda) Mini vantilatör satışları bir önceki aya göre 4 kat artarken, el fanı satışlarımız ise 9 kat yükseldi"

(Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

3- Küresel piyasalar nükleer savaş endişesiyle yoğun veri gündemine odaklandı

ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlik ve bu konuda değişkenlik gösteren politikalar piyasaları baskılarken, ABD ile Rusya arasında çıkabilecek olası bir nükleer savaş, mevcut risklerin en başına yerleşti

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ülkede istihdamın zayıfladığını gösterirken, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti ve işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

4- Dünyada bir yılda yenilenebilen doğal kaynaklar 7 ay dolmadan tüketiliyor

Küresel Ayak İzi Ağı'na göre, 2025 Dünya Limit Aşım Günü 24 Temmuz olarak belirlendi, bu tarih, doğanın bir yıl içinde yenileyebileceği kaynakların henüz 7 ay dolmadan tükendiğini gösteriyor

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Programı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Adiller:

"Dünya Limit Aşım Günü, doğanın bize o yıl için sunduğu doğal kaynakları tükettiğimiz günü ifade ediyor. Maalesef biz günümüzde artık bu yenilenme hızını aşmış durumdayız ve yılı bitirmeden bize ayrılan kaynakları tüketip önümüzdeki yıllardan, nesillerden tüketmeye başlıyoruz"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yusuf Dikeç'in olimpiyat başarısı memleketinde atıcılık sporuna ilgiyi artırdı

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir:

"2024 yılında 162 olan sporcu sayımız 2025 yılında 594'e ulaştı. Yusuf Dikeç, bu alandaki talebin artmasında büyük rol oynuyor"

(Sinan Doruk/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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