Turizm Sektörü Değerlendirildi

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve kamu-özel bankalarının üst düzey temsilcileriyle turizm sektörünün mevcut görünümü, finansman yapısı ve yaz sezonuna ilişkin beklentileri değerlendirdiklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar ve kamu-özel bankalarımızın üst düzey temsilcileriyle turizm sektörümüzün mevcut görünümünü, finansman yapısını ve yaz sezonuna ilişkin beklentileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

Toplantımızı, restorasyon süreci tamamlandığında Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni merkez binası olarak hizmet verecek olan tarihi Ahmet Ratip Paşa Köşkü'nde gerçekleştirdik.

Toplantımızda, Körfez bölgesinde yaşanan savaşın turizm hareketliliğine etkileri, rezervasyon eğilimleri, finansmana erişim, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık.

Turizm sektörümüzün güçlü yapısını korumak adına bankacılık sektörü, hava yolu şirketlerimiz ve tüm paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışmayı sürdürüyoruz."