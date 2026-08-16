Turizmde Durgunluk, Mikroplastik Tehdidi - Son Dakika
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Turizmde Durgunluk, Mikroplastik Tehdidi

Turizmde Durgunluk, Mikroplastik Tehdidi
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KETAV Başkanı Yorulmaz, turizmdeki durgunluğun ardından ağustos ayındaki doluluk oranlarını değerlendirip, mikroplastik kirliliği konusunda uyarılarda bulundu.

KEMER ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, turizm sezonunun durgun başladığını, temmuz ve ağustos aylarında yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını söyledi. Akdeniz'deki mikroplastik sorununa da dikkati çeken Yorulmaz, "Eğer bu sorun devam ederse turizm yüzde 100 sekteye uğrar; bunu düşünmek dahi istemiyoruz" dedi.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, turizm sektöründeki gidişat ve bölgeyi ilgilendiren çevre sorunlarına dikkati çekti. Sezonun ilk aylarında zorlu bir süreç geçirildiğini ifade eden Yorulmaz, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki durgunluğun temmuz itibarıyla yerini hareketliliğe bıraktığını söyledi. Ağustos ayında büyük tesislerin neredeyse tamamının dolduğunu aktaran Yorulmaz, "Sezona ciddi sıkıntılarla girdik fakat temmuz itibarıyla belirli bir doluluğa ulaştık. Ağustos ayında hemen hemen büyük tesislerin hepsi doldu diyebiliriz. Yine de genel toplama baktığımızda, bu yıl Antalya'ya gelişlerde yüzde 10'a yakın daralma yaşanacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'COP31, KASIM AYINDA DOLULUK SAĞLAYACAK'

Sonbahar dönemi beklentilerini de paylaşan Yorulmaz, Antalya'da eylül ve ekim aylarında bir sıkıntı öngörmediklerini belirtti. Volkan Yorulmaz, "Kasım ayında biliyorsunuz COP31 Zirvesi gerçekleşecek. Bu organizasyonun belirli bölgelerde ciddi doluluk sağlayacağını öngörüyoruz. Özellikle Kundu, Lara ve Belek gibi alanlarda şimdiden yoğunluk başladı. Buralar doldukça alternatif bölgelere ve pazarlara da kayış olacaktır. Dolayısıyla kasım ayına kadar sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK DEĞERİMİZ DENİZ'

Denizlerde dönem dönem görülen mikroplastik kirliliğinin turizm açısından ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Bu çok hassas bir konu. Bence herkesin durup önüne taşlarını koyup neyi, nerede yanlış yapıyorsak, bu nasıl oluşuyorsa bunun üzerine gitmeli. Çünkü bizim en büyük değerimiz deniz. Buradan denizi çıkarttığınız zaman en büyük argümanımız yok oluyor" diye konuştu.

'KONU, MECLİSE TAŞINDI'

Kirliliğin Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri ve küresel turizmi tehdit ettiğini belirten Yorulmaz, "Bu kirlilik iki gün yaşanıyor, üç gün olmuyor; akıntıyla da alakalı enteresan bir durum. Ancak bu konu çok hassas. Herkesin durup, 'Neyi nerede yanlış yapıyoruz?' diye düşünmesi ve üzerine gitmesi lazım. Akdeniz hepimizin. Eğer bu sorun devam ederse turizm yüzde 100 sekteye uğrar; bunu düşünmek dahi istemiyoruz. Konu, Meclis gündemine de taşındı. Nereden ve nasıl geldiği belli, yapılacak hamleler de net. Gerekli mercilerin ve yetkililerin acil önlem alacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ağustos, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizmde Durgunluk, Mikroplastik Tehdidi - Son Dakika

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