Turizmde Güvenlik ve Yenilik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turizmde Güvenlik ve Yenilik Vurgusu

TTSO Üyesi İnan, turizmde güvenlik önlemleri ve tarihi varlıkların tanıtımına dikkat çekti.

09.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Hamit İnan, turistik açıdan değer taşıyan tarihi ve kültürel varlıkların turizme dahil edilmesi için daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini belirtti.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketi gibi faciaların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığını, sektör temsilcilerinin işletmelerini güvenlik önlemleri açısından gözden geçirmesinin hayati bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Kentte, 2024 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre dış hat uçuş ve yolcu sayılarında bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığını aktaran İnan, "2024 yılında gerçekleşen 7 bin 27 dış hat uçuş sayısı, 2023 yılında gerçekleşen 7 bin 768 dış hat uçuş sayısının gerisinde kalmıştır. Yolcu sayılarında da 2023 yılında taşınan yolcu sayısı 839 bin 834 kişi iken, 2024 yılı sonunda 759 bin 12 kişi olarak gerçekleşmiştir. İstatistiklerde bir düşüş gözlemlenmekle birlikte en önemli sorunun turistin niteliğindeki değişimden kaynaklandığı görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, çeşitlilik ve yeniliğin turizm sektörü açısından önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turist her ziyaretinde yeni ve heyecan verici şeyler keşfetmek, deneyimlemek ister. Sürekli aynı hizmetleri sunmak turisti farklı destinasyon arayışına yönlendirir. Turistin şehir merkezini daha kolay ve rahat gezmesine imkan verecek düzenlemeler yapılmalı. Şehir merkezinde, ilçelerimizde turistik açıdan değer taşıyan tarihi ve kültürel varlıklarımızın turizm hareketine dahil edilmesi noktasında daha fazla gayret göstermeliyiz."

Uzungöl'de imar planının askıya çıktığını hatırlatan İnan, itirazların değerlendirilerek planlı bir sürece girilmesini beklediklerine de işaret etti.

İnan, Uzungöl'de işletmelerin büyük bir kısmının kış aylarında kapalı olmasına değinerek, "Hazır altyapı, oteller ve her şey mevcut. Gençlerimiz kar motorlarıyla, kayaklarıyla Uzungöl'ün tepelerinde harika görüntüler oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Havacılık, trabzon, Ekonomi, Güncel, turist, Turizm, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizmde Güvenlik ve Yenilik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 01:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: Turizmde Güvenlik ve Yenilik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.