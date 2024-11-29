Türk Akademisi'nden Kazak Aydınlarına Vefa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Akademisi'nden Kazak Aydınlarına Vefa

Türk Akademisi, Kazak aydınlar Baytursunulı ve Cumabayulı'nın eserlerini tanıttı.

29.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Akademisi, Kazak aydınlar Ahmet Baytursunulı ve Mağcan Cumabayulı'nın eserlerini tanıttı.

Türk dünyasının araştırma merkezi olan Türk Akademisi, Astana'daki Kazakistan Milli Akademik Kütüphanesi'nde Kazak aydınlar Baytursunulı ve Cumabayulı'nin eserlerinin tanıtıldığı "Alaş İdealinden Türk Birliğine" konulu etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Kazakistan'ın Muhtar Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Elmira Omarova, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi eski üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov, Kazakistan Senatosu Milletvekili Prof. Dr. Darhan Kıdırali ile Astana'daki Türk devletlerinin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Türk Akademisi tarafından yayımlanan ve yapıtlarıyla Türk birliğine hizmet eden Kazak aydınları Ahmet Baytursunulı ile Mağcan Cumabayulı'nın eserleri tanıtıldı.

" Türkistan, yiğit Türk'ün beşiğidir"

Mustafayev, Türk Akademisi olarak Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin mirasını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Eserlerini yayımladıkları Kazak dil biliminin kurucusu Ahmet Baytursunulı'nın Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurgulayan Mustafayev, "Ahmet Baytursunulı'nın 1926'da Bakü'de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı'na katılarak Türk dil biliminin gelişmesi üzerine yaptığı konuşması ve önemli çalışmaları günümüzde de değerini yitirmemiştir." dedi.

Mustafayev, Mağcan Cumabayulı'nin ise "Türkistan, iki dünya eşiğidir. Türkistan, yiğit Türk'ün beşiğidir." diyerek eserlerinde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini savunan ve milli bilincin uyanmasına hizmet eden büyük şairlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Cumabayulı'nın Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine Kazakların verdiği desteği "Uzaktaki Kardeşime" şiiriyle dile getirdiğini kaydeden Mustafayev, bu şiirle Türk birlik ve beraberliğinin sarsılmaz olduğunun ispatlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Astana, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Akademisi'nden Kazak Aydınlarına Vefa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:51 Real Madrid’in takım otobüsü kaza yaptı Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
21:39 Ünlü şarkıcı Bayhan’ın acı günü Babası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:44:27. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Akademisi'nden Kazak Aydınlarına Vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.