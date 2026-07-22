Türk Animasyonunda Yeni Merkez: 396 Animasyon Stüdyosu - Son Dakika
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Türk Animasyonunda Yeni Merkez: 396 Animasyon Stüdyosu

22.07.2026 11:28
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Şakir Çataltepe'nin stüdyosu, yerli çizgi dizilerle uluslararası pazara adım atmayı hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi mezunu girişimci Şakir Çataltepe'nin 2018 yılında Eskişehir'de kurduğu animasyon stüdyosu, bugün TRT başta olmak üzere çeşitli çocuk kanallarına yerli çizgi diziler hazırlayan 26 kişilik bir üretim merkezine dönüştü.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı AŞ (ATAP) Teknopark'ta faaliyet gösteren stüdyo, başta TRT Çocuk ve TRT Diyanet Çocuk olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar için çizgi dizi projeleri hazırlıyor.

Bugüne kadar stüdyonun 26 kişilik ekibi, senaryo geliştirmeden karakter tasarımına, animasyondan ses ve müzik çalışmalarına kadar yaklaşık 10 çizgi dizi üretti.

Özellikle okul öncesi yaş grubuna yönelik yerli içerik üretimine odaklanan ekip, uluslararası pazarda rekabet edebilen bir Türk animasyon markası oluşturma hedefiyle çalışıyor.

"Daha önce farklı çizgi dizi projelerinde görev aldım"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü mezunu ve 396 Animasyon Stüdyosu Kurucusu Şakir Çataltepe, AA muhabirine, sektörde proje koordinatörü ve teknik yönetmen olarak çalıştıktan sonra kendi stüdyosunu kurmaya karar verdiğini söyledi.

Stüdyonun kuruluş hikayesine değinen Çataltepe, "Kötü komşu ev sahibi yaparsa biz de kötü patron iş sahibi yaptı. Daha önce farklı çizgi dizi projelerinde görev aldım. Sonrasında kendi stüdyomu kurarak üretmeye karar verdim." dedi.

Çataltepe, stüdyonun bugün ağırlıklı olarak üniversitelerin çizgi film bölümlerinden mezun gençlerden oluşan 26 kişilik bir ekiple çalıştığını belirterek, genç yeteneklere istihdam sağlamayı da önemsediklerini ifade etti.

Bir çizgi film için aylar harcanıyor

Bir çizgi dizinin ortaya çıkmasının aylar süren çok aşamalı bir üretim süreci gerektirdiğini anlatan Çataltepe, fikir geliştirme, senaryo yazımı, karakter tasarımı, animatik hazırlığı, hareketlendirme, arka plan çizimleri, kompozitleme ile ses ve müzik çalışmalarının aynı ekip tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.

Çataltepe, son dönemde okul öncesi çocuklara yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirterek, karakterlerin de bu yaş grubunun ilgi alanlarına göre tasarlandığını kaydetti.

Üretim süreçlerinde yapay zekadan fikir geliştirme ve iş akışını hızlandırma amacıyla yararlandıklarını ifade eden Çataltepe, görsel üretimin merkezinde ise insan emeğinin bulunduğunu vurguladı.

Çataltepe, bugüne kadar TRT Çocuk için "Anadolu Rock ve Tuhafiye", TRT Diyanet Çocuk için "Mercanya", Minika Çocuk için "Akıncı", El Cezire için "El Senafya" projelerini hazırladıklarını aktararak, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Yeşilay'ın eğitim ve farkındalık çalışmalarına yönelik animasyon içerikleri de ürettiklerini söyledi.

Hedeflerinin yalnızca Türkiye'de içerik üretmek olmadığını belirten Çataltepe, "Türk animasyon sektörünü yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Global stüdyolarla aynı ligde yarışabilecek üretim gücüne ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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