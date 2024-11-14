Türk Askerine Pedofili İddiası

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MSB Kaynakları: (Bosna Hersek'te görev yapan bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığına dair görüntüler) Sosyal medyadaki görüntüler maalesef doğrudur. Tank Uzman Çavuş Ümit Kökçıkaran'ın 28 Ekim 2024 tarihinde Yurt Dışı Geçici Görevlendirilmesi sonlandırılmış akabinde 04 Kasım 2024 tarihinde sözleşmesi feshedilerek TSK'dan ilişiği kesilmiştir. Ayrıca, adı geçen personel hakkında adli süreç başlatılmış, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.