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Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı - Son Dakika
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Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

17.01.2024 - 20:04,  Güncelleme: 20:10
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Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bugün yapılan görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla görev süresinin 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Tezkere, yapılan görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Türk askerinin Aden Körfezi\'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı
Kaynak: ANKA
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Aden Körfezi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı - Son Dakika
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